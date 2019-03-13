СМИ узнали тайну о подводном супероружии Путина

13.03.2019, Москва, Михаил Рябов

Министерство обороны РФ предпочло не сообщать о том, что во время вчерашнего посещения предприятия «Севмаш» главой ведомства Сергеем Шойгу обсуждалась не только достройка в 2019 году двух новых подлодок, но и еще одной – спецсубмарины «Белгород», которая первой должна нести на борту новое вооружение – беспилотники «Посейдон», упомянутые Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию.

«В закрытой части совещания затрагивался вопрос о спуске на воду в ближайшее время атомной подлодки спецназначения проекта 09852 «Белгород», которая станет первым штатным носителем подводного беспилотника «Посейдон», – пишет сегодня газета «Коммерсант».

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По данным газеты, эта подлодка изначально строилась по проекту 949А «Антей», однако в 2012 году ее корпус был перезаложен (из него были демонтированы пусковые установки для крылатых ракет).

Как ожидается, спуск на воду произойдет уже весной. Это может произойти даже в присутствии Путина.

На боевое дежурство подводная лодка, которая может нести на борту до шести «Посейдонов», должна заступить в 2020 году.

Следующий носитель беспилотников данного типа — субмарину «Хабаровск», заложенную по проекту 09851,— планируется ввести в боевой состав ВМФ на два года позже.

О создаваемом в России беспилотном подводном аппарате с ядерной энергетической установкой впервые рассказал президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в марте этого года. Президент тогда сообщил, что эти беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами и будут способны уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки и так далее.

«Посейдон» с подводной лодкой — это оружие асимметричного ответа, которое способно уничтожить Североамериканский континент», – заявлял на пресс-конференции в Москве член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.