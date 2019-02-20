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20.02.2019, Москва,   Галина Шершнева
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, Севастополь
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Российские корабли с «Калибрами» получат еще более мощные ракеты

Работа по перспективным образцам и системам вооружений России продолжается.

Об этом сегодня в своем послании Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Началось серийное производство комплекса «Авангард», о котором сегодня уже упоминал. В этом году, как и планировалось, им будет оснащен первый полк РВСН. Проводится и цикл испытаний тяжелой, беспрецедентной по мощности межконтинентальной ракеты «Сармат». Лазерные установки «Пересвет» и авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в режиме опытно-боевого дежурства подтвердили свои уникальные характеристики, личный состав получил опыт их эксплуатации.

В декабре этого года все поставленные в Вооруженные Силы «Пересветы» заступят на боевое дежурство. Продолжится и работа по расширению инфраструктуры базирования самолетов МиГ-31, оснащенных ракетами «Кинжал». Успешно проходят испытания крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой «Буревестник», а также подводный неограниченной дальности беспилотный аппарат «Посейдон», – сказал Пуитн.

Он добавил, что уже весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка – носитель «Посейдона».

«Сегодня считаю возможным также официально проинформировать вас и еще об одной перспективной новинке. Помните, в прошлый раз я говорил: есть еще что сказать, пока рановато. Вот потихонечку так будем рассказывать, что у нас там в загашнике. Так вот еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете «Циркон» со скоростью полета около девяти махов, дальностью более тысячи километров, способной поражать как морские, так и наземные цели. Ее применение предусмотрено с морских носителей, серийных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия «Калибр». То есть все это будет для нас незатратно», – сказал Путин.

Он также сообщил, что ВМФ РФ  будут переданы семь новых многоцелевых подводных лодок. Кроме того, в ближайшее время будет заложено пять надводных кораблей дальней морской зоны, еще 16 кораблей такого класса будут введены в состав ВМФ до 2027 года.

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