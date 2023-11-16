Сможем управлять первым турецким корветом только через пару лет – спикер ВМСУ

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Украина не сможет использовать корветы, которые для нее строит Турция, еще в ближайшие пару лет.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости.Live» заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Плетенчука, после того, как первый корвет будет достроен, украинской команде придется еще год учиться им управлять.

«Мы надеемся в следующем году получить первую единицу, но всегда стоит помнить, что это новые образцы вооружения для украинских ВМС, потому нужно некоторое время для того, чтобы команда смогла пользоваться этой системой вооружения, учитывая, что даже корабельная служба построена по другим принципам. Турецкая республика является страной-членом НАТО. Соответственно, и сами корабли, и корабельная служба организованы не так, как у нас. Кроме того, мировая практика показывает, что на освоение любых кораблей любая страна тратит, как минимум, год. Нужно, чтобы экипаж досконально изучил технику, чтобы он понимал, нужен достаточно длительный промежуток времени. Да, мы все очень быстро делаем, но, все-таки, некоторое время для этого будет нужно», – рассуждал Плетенчук.

Напомним, Турция должна построить для Украины два корвета класса «Ada». В октябре прошлого года первый из них спустили на воду. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил кораблю имя «гетман Иван Мазепа». Сейчас продолжается его достройка на плаву, установка вооружения и оборудования.