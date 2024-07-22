Новый закон о мобилизации на Украине работает таким образом, что на фронт отправляют в большинстве своём непригодных для войны людей, с которыми приходится возиться и без того деморализованным бойцам.

Об этом на канале «InterVizor» заявил украинский снайпер, командир группы ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весь этот закон о мобилизации – это закон против ВСУ получился. Я не говорю, что так хотели – получился так… Небольшой процент из этих «бусифицированных» становится воинами, мы такие случаи знаем, но этот процент, по сравнению с тем, что происходит, достаточно небольшой. Поэтому мы и говорим, что этот закон не в помощь ВСУ, а наоборот. Как только все действующие ВСУшники, особенно те, которые с первых дней пошли воевать, прочитали, что там ничего о демобилизации, ну, можешь представить. Всё-таки, ждали, не надеялись, но всё-таки вдруг пропишут демобилизацию», – сказал Прошинский.

Ведущая отметила, что украинцы уже повестку в военкомат называют билетом в один конец – если и выживешь во время боевых действий, то не знаешь, когда для тебя они закончатся.

«Да. Это очень сильно напрягает. Дальше, вот это качество подготовки, качество людей. Помню, прошлым летом мы выползали из боевых, и я заполз в блиндаж к одному из комроты, зная, что они потери понесли. Ну что, говорит, дали мне девять человек – младшему 53, старшему 59. У одного туберкулёз, у второго ещё что-то, у третьего ещё что-то. Из 9 только 2 служили в Советской армии и больше оружия в руках не держали. И это дают в роту, которая занимает в «контрнаступе» на Бахмут очень важную позицию. Пацаны не отказываются, но они же, говорит, мне ничем не помогут. Мне их надо куда-то, говорит, завести, и чтобы они просто сидели где-то, чтобы их никто не видел, и всё», – жаловался в ответ ВСУшник.