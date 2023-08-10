Командование утилизирует мобилизованных стариков с диабетом, туберкулезом и гепатитом – бандеровский снайпер

Украинское командование бросает в бой неподготовленных мужчин солидного возраста, которым обратной дороги нет.

Об этом в эфире интернет-канала «Хвыля» заявил снайпер ВСУ с позывным «Дед» и псевдонимом Константин Прошинский (настоящее имя Андрей, – авт.), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам «Деда», на передовой оказываются люди под 60 лет, с туберкулезом, гепатитом и сахарным диабетом.

«Один из крайних наших случаев – мы отползали и залезли в блиндаж к одному командиру роты стрелкового батальона, разговорились с ним, я говорю: «Что у тебя?». Он говорит: «Ну что, расхерачили нас, дали пополнение 20 человек. Младшему 53 года, старшему 59. У одного сахарный диабет, у второго гепатит, и еще у одного туберкулез». Парни последний раз держали оружие в руках еще при Советском Союзе, и то не все. Они пришли, им выдали калашматы, в которых даже затворная планка заржавевшая. То есть, они даже затвор передернуть не могут. Он говорит: «Дайте мне хотя бы пять дней. Говорит, вас обучали? – Нет. Забрали в военкомат, переночевали, принесли вещи, утром отправили. Куда? На северо-запад Бахмута. Ну это просто жопа какая-то непонятная. Привезли. Он спрашивает их: «Вы хоть какое-то изучали?» – Нет. Он подходит к высшему командиру, говорит: «Дайте мне хотя бы пять дней, чтобы я им показал, в какую сторону стрелять, чтобы они хотя бы видели, где наш, где не наш». – Нет, нифига, бери, оформляй, завтра на выход. И он сидит и говорит: «Ну что мне с ними делать, как их на выход вести. А у меня приказ, а куда мне их вести, я их туда поведу, а назад я их уже не приведу», – рассказал ВСУшник.