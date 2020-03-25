Снайпер ВСУ в Донбассе ранил наблюдателя СЦКК

25.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинский снайпер целенаправленно открыл огонь по ремонтирующей трансформаторную подстанцию бригаде и представителям ДНР в СЦКК.

Об этом говорится в экстренном заявлении пресс-службы НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в 10.20 в нарушение Минских договоренностей украинские оккупанты из 128-й бригады Гончарука во время проведения ремонтно-восстановительных работ на трансформаторной подстанции в населённом пункте Ясное, открыли снайперский огонь в направлении ремонтной бригады и представителей ДНР в СЦКК», – сообщили в пресс-службе.

По информации ведомства, в результате обстрела ранение получил наблюдатель Совместного центра контроля и координации.

«Цинизм и беспринципность украинских боевиков поражает! Стрелявший снайпер чётко понимал последствия и целенаправленно вёл обстрел. За данное преступление также несет ответственность преступник Гончарук, который дал разрешение на открытие огня, несмотря на то, что заместителем руководителя украинской стороны СЦКК Ильиченко заявлялось об обеспечении безопасности проводимых работ.

Кроме того, в данном районе присутствовали представители СММ ОБСЕ, ставшие свидетелями преступления украинских карателей. Дополнительная информация о пострадавших уточняется», – добавили в заявлении.