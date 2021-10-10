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10.10.2021 12:21 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
ВСУ-убийцы, Донбасс
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Снайпер ВСУ выстрелил в жителя Донецка

Украинский снайпер на Донбассе одиночным выстрелом тяжело ранил мирного жителя. Об этом в своём...

Украинский снайпер на Донбассе одиночным выстрелом тяжело ранил мирного жителя.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате одиночного выстрела со стороны ВСУ огнестрельное слепое ранение левого плеча получил житель посёлка Александровка (юго-западная окраина Донецка – ред.) Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение ЦГБ №14 с открытым оскольчатым переломом левой плечевой кости», – написал мэр столицы ДНР.

Напомним, совсем недавно под минометным огнём ВСУ на окраине Донецка ранения различной тяжести получили трое мирных жителей.

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