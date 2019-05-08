Снайперы из Латвии готовят провокации ко Дню Победы на Луганщине

08.05.2019, Луганск, Александр Гусар

Командование ВСУ перебросило в район подконтрольного села Желобок Славяносербского района на Луганщине группу разведчиков и три снайперские пары, вероятной целью которых является совершение провокаций в преддверии празднования Дня Победы.

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«В район населенного пункта Желобок отмечено прибытие разведгруппы в составе шести человек, а также трех снайперских пар, предположительно, выходцев из Латвии. По нашим данным, прибывшие группы занимаются оценкой обстановки в зоне ответственности 54-й механизированной бригады ВСУ. Задачей групп, предположительно, является проведение диверсий в канун празднования Дня Победы», – заявил представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что украинские снайперы все чаще выбирают в качестве мишеней местных мирных жителей Донбасса, причём по обе стороны от линии фронта.