Украинские снайперы открыли «сезон охоты»

28.04.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские снайперы все чаще выбирают в качестве мишеней местных мирных жителей Донбасса, причём по обе стороны от линии фронта.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным оборонного ведомства, на позиции 53-й механизированной бригады восточнее населённого пункта Новгородское прибыли снайперы.

Безсонов призвал мирных жителей, проживающих на восточной окраине Горловки, быть внимательнее и осторожнее.

«Последние события указывают на то, что украинские снайперы получили указание на стрельбу по всем обнаруженным целям, и не важно, военнослужащий ли это, или же мирный житель.

Так, снайпер из 24-й механизированной бригады 12 апреля ранил жительницу населённого пункта Александровка. Вчера украинский снайпер из 35-й бригады морской пехоты ранил мирного жителя Серуган в населённом пункте Чермалык, который находится под контролем киевской власти», – рассказал представитель оборонного ведомства.

При этом он подчеркнул, что от преступных действий украинских боевиков страдают мирные жители по обе стороны линии соприкосновения.

Напомним, ранее в оперативном командовании ДНР сообщали, что украинский снайпер открыл прицельный огонь по съёмочной группе ВГТРК, готовившей репортаж о бытовых условиях мирных граждан и обстановке в районе населённого пункта Спартак в прифронтовом пригороде Донецка.

Позже также стало известно, что снайперская пара, осуществившая 15 апреля обстрел Александровки, в результате которого получила ранения мирная жительница посёлка, подорвалась на установленной бойцами «Азова» растяжке.