СНБО: Не видим угрозы полномасштабной операции против Украины

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Новости Украины

Украина не видит угрозы широкомасштабного наступления России, несмотря на информацию, поступающую от представителей Запада.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данилов подчеркнул, что данные западных разведок не всегда совпадают с информацией, которая есть у представителей Украины.

«Начиная с 30 октября прошлого года мы почти постоянно начали получать информацию от разведсообщества о тех процессах, которые на сегодняшний день вышли на определенный период времени. Я не могу подтвердить, что все у нас совпадало на 100% с нашими партнерами, тем не менее информация преимущественно подтверждалась. Мы делали соответствующие этому шаги, мы не сидели сложа руки, мы занимались», – сказал секретарь СНБО.

Он утверждает, что очень большую работу вели украинские дипломаты и президент.

«В конце-концов, мы от стран-гарантов начали получать оружие… Если речь идет о полномасштабной операции по отношению к нашей стране, мы такого не видим», – заявил Данилов.

Напомним, немногим ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз обвинил Россию в подготовке наступления на Украину и обнародовал подробности, которые якобы имеются у США.