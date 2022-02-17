«И это не всё!» – Блинкен раскрыл новый «план России» по захвату Украины
Россия якобы намерена в ближайшие дни организовать масштабную провокацию, напасть на Украину, взять Киев и начать массовые репрессии.
Об этом в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в Донбассе заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«За последние месяцы без оправдания Россия накопила более 150 тысяч военнослужащих у границ с Украиной, в Белоруссии и в оккупированном Крыму. Россия говорит, что сокращает этот контингент. Мы не видим, чтобы это происходило.
Наша информация говорит, что эти силы, в том числе наземные войска, самолёты, корабли, готовятся к нападению на Украину в ближайшие дни. Мы не знаем, как всё закончится, но это может ожидать мир.
Первое – Россия планирует создать предлог для нападения. Это может быть насильственное событие на Украине или вопиющее обвинение против украинского правительства. Это может быть сфабрикованный теракт в России или будут обнаружены массовые захоронения. Это может быть маскировочный удар БПЛА против гражданских или реальная атака с использованием химоружия. Россия может описать это событие как этническую чистку, или геноцид», – вещал он.
Энтони Блинкен подчеркнул, что в последние дни российские СМИ начали распространять «лживые» обвинения Украины и ВСУ, чтобы подготовить население к началу войны.
«В ответ на эту искусственную провокацию самые высокие уровни правительства могут созвать срочные заседания для разрешения так называемого кризиса. Правительства будут выступать с заявлениями о том, что надо реагировать и защищать российских граждан и этнических русских на Украине.
Далее планируется, что нападение начнётся. Российские бомбы и ракеты полетят против Украины. Связь будет нарушена, будут заблокированы ключевые учреждения.
После этого российские танки и солдаты пойдут к ключевым объектам, которые уже были обнаружены и нанесены на карту. Эти объекты включают столицу, Киев.
И это не всё! Мы знаем информацию, говорящую о том, что Россия будет нападать на конкретные группы украинцев. Всё это неминуемо», – нагло бредил госсекретарь США.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.