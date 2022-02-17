«И это не всё!» – Блинкен раскрыл новый «план России» по захвату Украины

Россия якобы намерена в ближайшие дни организовать масштабную провокацию, напасть на Украину, взять Киев и начать массовые репрессии.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в Донбассе заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние месяцы без оправдания Россия накопила более 150 тысяч военнослужащих у границ с Украиной, в Белоруссии и в оккупированном Крыму. Россия говорит, что сокращает этот контингент. Мы не видим, чтобы это происходило.

Наша информация говорит, что эти силы, в том числе наземные войска, самолёты, корабли, готовятся к нападению на Украину в ближайшие дни. Мы не знаем, как всё закончится, но это может ожидать мир.

Первое – Россия планирует создать предлог для нападения. Это может быть насильственное событие на Украине или вопиющее обвинение против украинского правительства. Это может быть сфабрикованный теракт в России или будут обнаружены массовые захоронения. Это может быть маскировочный удар БПЛА против гражданских или реальная атака с использованием химоружия. Россия может описать это событие как этническую чистку, или геноцид», – вещал он.