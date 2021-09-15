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15.09.2021 09:57 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, История, Политика, СНБО, Украина
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СНБО предложил украинцам отказаться от собственной истории

Новости УкраиныПеревод украинского алфавита на латиницу, о чем ранее заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов,...

Перевод украинского алфавита на латиницу, о чем ранее заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, будет означать отказ от собственной истории.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский политолог Алексей Якубин

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По его мнению, Украина лишится одной из опор своей государственности.

«Прежде всего это станет серьезных ударом по украинской культуре, ее буквально оторвут от корней. Все украинские классики писали на кириллице. Попытка перевода их текстов на тот язык, на котором они не писали, приведет к тому, что их произведения будут покалечены. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский совсем недавно заявил, что никому не позволит украсть у украинцев их историю, а тут выходит Данилов, который говорит, что кириллицу им, оказывается, навязали, поэтому от нее надо отказаться. Фактически он предлагает отказаться от своей истории», – считает эксперт.

При этом он добавил, что идея латинизации украинского языка не нова, но она никогда не пользовалась популярностью даже на западе Украины, где традиционно сильны антироссийские настроения.

«Например, против латинизации выступают греко-католики. Они отлично понимают, что переход на латиницу приведет к распространению на Украине католичества, а им самим в новой реальности просто не будет места. Это сейчас они существуют как бы на стыке двух миров, а после латинизации ничего подобного не будет», – резюмировал Якубин.

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