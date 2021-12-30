СНБО Украины обвинило в поджоге консульства РФ во Львове беглеца из Горловки

30.12.2021  23:46 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Дзен, Диверсии, Львов, нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Неизвестным, который бросил бутылку с зажигательной смесью в забор Генерального консульства России во Львове, оказался житель неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Об этом на брифинге заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Неизвестным, который бросил бутылку с зажигательной смесью в забор Генерального консульства России во Львове,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Что касается провокаций в последнее время, вы обращали внимание, что во Львове произошло определённое событие, когда бросали смесь в сторону учреждения, которое имеет отношение к РФ.

Этот вопрос наши службы отработали быстро, человек, который это сделал, не имеет отношения ни к какому движению, это человек с оккупированных территорий, в частности, из Горловки.

Он сейчас задержан, с ним сейчас отрабатывают. Такие вещи периодически происходят, но наши службы и МВД, и СБУ, наши контрразведчики все эти вопросы отрабатывают», – сочинял Данилов.

Напомним, инцидент с метанием «коктейля Молотова» в Генконсульство РФ во Львове произошёл в прошлую пятницу. Также отметим, что ранее бутылками с зажигательной смесью поджигали львовский офис «Сбербанка России».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть