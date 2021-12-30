СНБО Украины обвинило в поджоге консульства РФ во Львове беглеца из Горловки

Неизвестным, который бросил бутылку с зажигательной смесью в забор Генерального консульства России во Львове, оказался житель неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Об этом на брифинге заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается провокаций в последнее время, вы обращали внимание, что во Львове произошло определённое событие, когда бросали смесь в сторону учреждения, которое имеет отношение к РФ.

Этот вопрос наши службы отработали быстро, человек, который это сделал, не имеет отношения ни к какому движению, это человек с оккупированных территорий, в частности, из Горловки.

Он сейчас задержан, с ним сейчас отрабатывают. Такие вещи периодически происходят, но наши службы и МВД, и СБУ, наши контрразведчики все эти вопросы отрабатывают», – сочинял Данилов.