СНБО Украины становится масонской ложей, не подчиняющейся государству

19.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

СНБО Украины из совещательного органа превратился карательный, перестав следовать законодательству страны.

Об этом в эфире канала «Первый независимый» заявил киевский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день СНБО представляет собой некую масонскую ложу, которой не писаны законы Украины, которая не подчиняется никаким судам, она осуществляет руководство государством. Мало того, оно не только руководство государства осуществляет коллективное, где находится 25 человек вместо 6-7, как это было при Кучме. Так вот – эта ложа носит ещё под собой карательную функцию гражданам Украины», – сказал эксперт.

«Меня сегодня поразило вообще – США объявили санкции гражданам Украины. По идее СНБО должен защищать своих граждан, СНБО повторяет эти санкции и выносит их собственным гражданам Украины. Вообще какой-то нонсенс, сумасшедший дом. Я уже не говорю, что были санкционированы целые политические партии, плюс три телеканала и четвёртый «Первый независимый» без суда и следствия. Потому на сегодня эта структура вне закона, и соответствующим образом в будущем это должно быть рассмотрено в судебном порядке», – заявил Дудкин.

Напомним, ранее сам Дудкин был арестован СБУ по подозрению в «измене Родине» . Политолог провёл полтора месяца в СИЗО, после чего был выпущен под залог в размере 2 млн. гривен.