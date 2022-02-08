СНБО зовет сторонников Украины шпионить в России

08.02.2022  16:23 (Мск), 

Киев

Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

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Украине необходимо призвать всех сочувствующих ей на территории России, чтобы они сообщали о передвижении российских войск и сливали информацию о приказах.

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Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил советник секретаря СНБО Украины Павел Жовниренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны исходить из необходимости активизировать свою деятельность не только на нашей территории, но и на оккупированных территориях, и в самой России. Если Россия имеет тут свою агентуру, которая открыто имеет свои каналы, если они обращаются устами Путина: «Мы не против украинского народа, мы против киевского режима», – отметил чиновник.

«Что мешает нам обратиться к руководству Украины, к украинцам в России, к сочувствующим Украине в РФ, которые не являются украинцами, и попросить у них помощи. Какая помощь – информация о передвижении российских войск, о приказах. Это всё можно передавать по интернету», – сказал Жовниренко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Россия и «незалежная» Украина – это несовместимые понятия, потому уничтожение российского государства должно стать официальной политикой Киева.



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