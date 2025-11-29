«Снесут Зеленского, и начнётся гражданская война, а это на руку русским» – депутат Рады

Зеленский как минимум на неделю опоздал с увольнением главы офиса Андрея Ермака, теперь бурления и запросы в обществе и у кормушки выходят на новый уровень.

Об этом на канале «Politeka» заявила избранная от партии Зеленского депутат Верховной рады Анна Скороход, позже исключенная из фракции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это началось ещё при публикации «плёнок Миндича», в парламенте даже хотели посоздавать депутатские группы отдельные, и Арахамия очень сильно раскачивает лодку, а у него давний конфликт с Ермаком, они делили место возле «Владимира Ясное солнышко». Это один из процессов политической и игры и передела политического рынка. Но сказать, что это кому-то помогает и кого-то превозносит, нет. Это проблема внутри страны, и мне очень жаль, что мы дошли до этого, и Зеленский не убрал Ермака ещё неделю назад, как его просили. … Конечно, может такое произойти [перезагрузка всего офиса Зеленского], но пойдёт ли на это президент? А если не пойдёт, останется ли президент? Риторические вопросы. Однозначно [это может привести к перезапуску всей системы управления страной]. И это может быть [политический кризис]. Может быть всё, что угодно», – сказала Скороход.