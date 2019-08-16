Снова военные бредни: в Киеве отчаялись вернуть Донбасс путем переговоров

16.08.2019, Киев, Игорь Петров

Украина может использовать пример Хорватии в вопросе реинтеграции Донбасса и одним из первых шагов должно стать введение военного положения.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил эксперт по вопросам безопасности, украинский националист Вадим Хомаха, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть несколько примеров реинтеграции оккупированных территорий. самый близкий к нам пример – Хорватия. Там Сербская Крайна была реинтегрирована очень быстро.

Сейчас там большие проблемы, проблемы у тех, кто вернулся, в том числе и у сербов.

Тем нее менее, первое, с чего начинается реинтеграция какой-либо территории – ее освобождение. Если нет освобождения, то нечего реинтегрировать.

Для того, чтобы это сделать нужно сделать шаги, которые прописаны в законе Украины про оборону.

Первое – во время угрозы нападения иностранного государства надо объявить военное положение, во время которого проводится мобилизация, объявляется состояние войны с агрессором. И состояние войны заканчивается, когда агрессор полностью выброшен с территории Украины», – храбрится националист.

Состояние войны должно быть все время, пока на территории страны есть войска агрессора. Таким образом, пока в Крыму есть российские войска в Украине должно сохраняться военное положение.

«Они, вооруженные силы России, появились там на самом деле 22 февраля 2014 года когда через Керченский пролив начали заходить первые российские подразделения», – заявил Хомаха.

Напомним, результате операции «Буря», которую ВС Хорватии провели в 1995 году против Республики Сербская Краина нескольких сотен тысяч сербов были изгнаны из мест их проживания, а сама республика ликвидирована. Точные данные о погибших в ходе последовавших за операцией этнических чисток неизвестны до сих пор. Сербские источники указывают цифру примерно в 2 тысячи человек.

Вместе с тем, остается загадкой, почему влюбленные в «хорватский сценарий» украинские эксперты упорно не замечают громадную разницу между военными потенциалами Сербии и России.