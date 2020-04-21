Снятие санкций с бизнес-партнера Ахметова: Эксперты назвали две версии

21.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Депутат Верховной рады Вадим Новинский, бизнес-партнер олигарха Рината Ахметова, мог быть исключен из санкционного списка России по двум причинам. Одна из них – фактически, признание ошибки, поскольку Новинский давно известен как один из главных меценатов УПЦ Московского Патриархата. Второй вариант – санкции начнут снимать с украинских олигархов, несмотря на их политические взгляды, поскольку крупный бизнес в условиях кризиса требует отмены дополнительных барьеров.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказали опрошенные эксперты.

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«Помимо прямой связки с Ахметовым, у него есть своя позиция относительно процессов, происходящих на Украине. Это один из немногих политиков, который защищает Православную Церковь. Он один из немногих людей, с которыми можно разговаривать, за которыми нет тех одиозных высказываний, которые были за многими политиками, даже представляющими тот же «Оппозиционный блок». С моей точки зрения, это не тот политик, на которого стоило санкции в свое время налагать», – говорит социолог Евгений Копатько.

«А если привязывать Новинского к кому-либо из украинских политиков – я скажу так: все политики, так или иначе, на Украине были связаны друг с другом. Тот же Порошенко работал на Януковича. Вопрос в том, что человек может сделать сейчас, как он может вести диалог и отстаивать свою точку зрения», – добавил эксперт.

Политолог Денис Денисов также считает, что главной причиной снятия санкций стала позиция Новинского по поддержке УПЦ МП. «Очень вероятно, что причиной снятия санкций стала его деятельность по поддержке Украинской Православной Церкви. Мы знаем, что это по сути один из основных меценатов, который реально занимается поддержкой УПЦ в Киеве и других регионах», – сказал аналитик.

Впрочем, он не исключает, что вслед за Новинским могут быть сняты санкции и с других украинских олигархов, и причиной тут будет не их политическая позиция, а банальные бизнес-интересы.

«Если исходить из разреза металлургов, то пока такой динамики я не вижу. Посмотрим, если в течение короткого времени будут сняты ряд ограничений по этому спектру, тогда мы сможем говорить о том, что это обосновано экономической целесообразностью, а не политическим решением. Но в целом, я думаю, этот процесс тоже будет необратимый. Всем уже надоедает эта конфронтационная ситуация на протяжении шести лет. Для бизнеса, для которого деньги превыше всего, эта ситуация, конечно, является неприемлемой, и люди из бизнеса будут делать все и заниматься тем, чтобы и дальше снимать санкции с себя, со своих партнеров и пытаться наладить нормальный бизнес между государствами», – заявил Денисов.