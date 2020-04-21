21.04.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Экономика
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Россия сняла санкции с двух украинских олигархов




Два крупных украинских бизнесмена, в сферу интересов которых входит металлургия, исключены из российского санкционного списка.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на постановление правительства РФ, подписанное 20 апреля и опубликованноеу на официальном портале раскрытия нормативно-правовых актов.

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Речь идет о совладельце холдинга «Метинвест», депутате Верховной рады Вадиме Новинском и Андрее Киселеве, которого связывают с группой «УкрМет».

И Новинский, и Киселев попали под российские санкции, предусматривавшие блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имуществ на территории РФ, в декабре 2018 года.

На днях, как сообщал «ПолитНавигатор», Новинский рассказал, что является носителем коронавируса, что подтвердил соответствующий тест.

Также мы рассказывали, что в декабре 2018 года правительство России опубликовало дополнения к санкционному списку против недружественных политиков и экономических структур Украины. Главным новшеством было появление в списке бывших соратников Виктора Януковича, присутствующих в в парламенте под вывеской «Оппозиционный блок».

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