«Собака лает – караван идёт»: ультиматумы Трампа не помешают достижению целей СВО

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Несмотря ни на какие «ультиматумы» американского президента, Россия будет добиваться выполнения всех поставленных целей СВО.

Об этом в беседе с Эдуардом Басуриным в эфире радио «Sputnik» заявил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант запаса и член комитета ГД по обороне Андрей Гурулёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каков ваш военный прогноз на период, отведенный ультиматумом Дональда Трампа?», – спросила ведущая у экспертов.

«Собака лает – караван идёт», – прокомментировал бывший заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР, военный эксперт Эдуард Басурин.

Андрей Гурулёв поддержал и подчеркнул, что цели СВО будут выполнены.

«Я так скажу, по поводу этого ультиматума: цели и задачи остались незыблемыми. Никто – ни вправо, ни влево. Давайте правду говорить, вот эти все накаты, которые там происходят – это очередная попытка англосаксов нас в очередной раз обмануть… или кинуть. И то, что на данном этапе, в отличие от тех же минских договоренностей, мы этого не делаем, это сильно раздражает сторону, которая находится за океаном», – сказал Гурулёв.