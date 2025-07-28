«Собака лает – караван идёт»: ультиматумы Трампа не помешают достижению целей СВО
Несмотря ни на какие «ультиматумы» американского президента, Россия будет добиваться выполнения всех поставленных целей СВО.
Об этом в беседе с Эдуардом Басуриным в эфире радио «Sputnik» заявил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант запаса и член комитета ГД по обороне Андрей Гурулёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Каков ваш военный прогноз на период, отведенный ультиматумом Дональда Трампа?», – спросила ведущая у экспертов.
«Собака лает – караван идёт», – прокомментировал бывший заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР, военный эксперт Эдуард Басурин.
Андрей Гурулёв поддержал и подчеркнул, что цели СВО будут выполнены.
«Я так скажу, по поводу этого ультиматума: цели и задачи остались незыблемыми. Никто – ни вправо, ни влево.
Давайте правду говорить, вот эти все накаты, которые там происходят – это очередная попытка англосаксов нас в очередной раз обмануть… или кинуть. И то, что на данном этапе, в отличие от тех же минских договоренностей, мы этого не делаем, это сильно раздражает сторону, которая находится за океаном», – сказал Гурулёв.
«Но она может раздражаться, может не раздражаться. Есть те реалии, которые сегодня происходят на земле. И эта твердость духа, полная уверенность нашего верховного главнокомандующего в том, что мы победим, она и народу передается.
Ведь вопрос демилитаризации, он неизбежен. И когда сейчас говорят, а будет ли встреча Зеленского с Путиным, в одном варианте она может состояться – при подписании акта капитуляции», – добавил депутат.
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