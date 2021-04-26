Подпишись на рассылку
26.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал
Просмотров:

«Собчак – мажор, ей нечего делать в парламенте» – беглый экс-депутат Госдумы


У скандальной телеведущей Ксении Собчак могут быть какие-то свои взгляды и несогласия, однако толку в Госдуме для оппозиции от неё не будет никакого.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka online» заявил разыскиваемый в РФ экс-депутат Госдумы, либерал Илья Пономарев, бежавший из России после хищения в особо крупных размерах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Ксении Собчак не нужно сидеть в Думе РФ, вы уж точно видели, как она сдаётся при любом шухере, падает в обморок, идёт сдаваться во власть и со всеми договариваться. Потому что для неё это игра, она девочка их хорошей семьи в полном смысле слова – мажор, с хорошим папой, мамой сенатором, все они близки к Путину, он у них кум и крестный.

Поэтому она может иметь какие-то свои взгляды несогласия, но при любом давлении и так далее она всегда будет выбирать спокойную жизнь, деньги, стабильность, свои бизнесы и так далее. Она это многократно доказывала», – заключил Пономарев.

Напомним, ранее в Госдуме заявили, что скандальная телеведущая Ксения Собчак не должна вести передачи на Первом федеральном канале.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть