«Собчак – мажор, ей нечего делать в парламенте» – беглый экс-депутат Госдумы

26.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

У скандальной телеведущей Ксении Собчак могут быть какие-то свои взгляды и несогласия, однако толку в Госдуме для оппозиции от неё не будет никакого.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka online» заявил разыскиваемый в РФ экс-депутат Госдумы, либерал Илья Пономарев, бежавший из России после хищения в особо крупных размерах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ксении Собчак не нужно сидеть в Думе РФ, вы уж точно видели, как она сдаётся при любом шухере, падает в обморок, идёт сдаваться во власть и со всеми договариваться. Потому что для неё это игра, она девочка их хорошей семьи в полном смысле слова – мажор, с хорошим папой, мамой сенатором, все они близки к Путину, он у них кум и крестный.

Поэтому она может иметь какие-то свои взгляды несогласия, но при любом давлении и так далее она всегда будет выбирать спокойную жизнь, деньги, стабильность, свои бизнесы и так далее. Она это многократно доказывала», – заключил Пономарев.

Напомним, ранее в Госдуме заявили, что скандальная телеведущая Ксения Собчак не должна вести передачи на Первом федеральном канале.