Собчак с ходу в Киеве объявили дурой

17.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Один из главных пропагандистов времен Евромайдана украинский тележурналист Роман Скрыпин назвал «дурой» свою российскую коллегу, либералку Ксению Собчак, прибывшую накануне в Киев.

В своем блоге он раскритиковал Собчак за неграмотность и «неправильное» написание названия столицы Украины, которое по требованию украинских националистов теперь звучит не как «Киев», а как «Кыйив».

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По приезду Собчак написала в «Инстаграм»: «Ну привет, Кiев», а надо было, по мнению Скрыпина, использовать слово «Kyiv».

«Что? А? Столько раз ездила. Не знает, как пишется Киев. Kyiv not Kiev, дурочка», – недовольно комментирует Скрыпин.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что одиозная телеведущая Ксения Собчак, которой во время недавней предвыборной кампании было позволено оспаривать российский статус Крыма с экрана федеральных телеканалов, беспрепятственно приехала в Киев, несмотря на нахождение в списках сайта украинских спецслужб «Миротворец».