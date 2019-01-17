Собчак с ходу в Киеве объявили дурой
Один из главных пропагандистов времен Евромайдана украинский тележурналист Роман Скрыпин назвал «дурой» свою российскую коллегу, либералку Ксению Собчак, прибывшую накануне в Киев.
В своем блоге он раскритиковал Собчак за неграмотность и «неправильное» написание названия столицы Украины, которое по требованию украинских националистов теперь звучит не как «Киев», а как «Кыйив».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
По приезду Собчак написала в «Инстаграм»: «Ну привет, Кiев», а надо было, по мнению Скрыпина, использовать слово «Kyiv».
«Что? А? Столько раз ездила. Не знает, как пишется Киев. Kyiv not Kiev, дурочка», – недовольно комментирует Скрыпин.
Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что одиозная телеведущая Ксения Собчак, которой во время недавней предвыборной кампании было позволено оспаривать российский статус Крыма с экрана федеральных телеканалов, беспрепятственно приехала в Киев, несмотря на нахождение в списках сайта украинских спецслужб «Миротворец».
Метки: Ксения Собчак, Роман Скрыпин
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.