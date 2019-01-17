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17.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Россия, Скандал, Украина
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Собчак, гадившая Крыму с экранов российского ТВ, приехала на Украину

Одиозная телеведущая Ксения Собчак, которой во время недавней предвыборной кампании было позволено оспаривать российский статус Крыма с экрана федеральных телеканалов, беспрепятственно приехала в Киев, несмотря на нахождение в списках сайта украинских спецслужб «Миротворец».

На короткой видеозаписи, опубликованной Собчак в видеоблоге, видна Европейская площадь, в сторону которой телеведущая движется на автомобиле.

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«Ну привет, Киев!» – кратко поздоровалась со столицей Украины либералка.

Примечательно, что попасть на территорию «незалежной» Собчак не помешало ее нахождение в базе сайта «Миротворец» из-за «незаконного» посещения Крыма в 2014 году.

Итоги крымского референдума, кстати, одиозная журналистка не признала и во время своей предвыборной кампании заявляла, что считает полуостров украинской территорией. Позже она также попросила разрешения на посещение Крыма у украинского посольства, но глава МИД Украины Павел Климкин назвал это «политической шизофренией».

Как сообщал «ПолитНавигатор», спикер запрещенного в РФ «Правого сектора» Артем Скоропадский заявил, что члены группировки «будут реагировать» в случае, если Собчак заедет на территорию Украины или в Крым.

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