Собчак в Киеве поставила под сомнение территориальную целостность России

05.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Россия якобы нарушила международное право, включив в свой состав Крым, но его возврат сегодня невозможен для каких-либо российских политиков.

Об этом в интервью киевскому радио «НВ» заявила российская либеральная журналистка и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.

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«Понимание того, что мы – братские народы, что нужно пережить то, что уже было наделано и постараться найти как-то позитивный выход, кроме как «отдайте Крым», потому что этот выход сейчас, к сожалению, невозможен, но он бы был, на мой взгляд, самым правильным, но, исходя из реальности, он сейчас для российских политиков невозможен. Ни для каких, причем», – сказала гостья украинской столицы.

«А Крым чей?», – тут же поинтересовался ведущий, бывший российский журналист Евгений Киселев.

«Хороший вопрос. Я понимаю, что все, кто приезжают сюда, подвергаются этой экзекуции… Я уже не раз говорила и во время своей предвыборной кампании, и продолжаю так считать, что Россия нарушила международные договоренности и что, конечно, эта территория должна быть возвращена. Должен быть проведен какой-то референдум. Понятно, что это вопрос сложный, что там огромное количество русскоязычного населения», – отметила экс-кандидат в президенты РФ.

Она также обратила внимание на позицию несистемного оппозиционера Навального, по ее словам, «человека, претендующего на власть».

«Он уже не может позволить себе говорить, что Крым не наш. Вот не может, хотя раньше вполне свободно об этом говорил. Сейчас, ели вы послушаете все его интервью, он очень аккуратно уходит от всех этих вопросов», – подчеркнула Собчак.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевская пропаганда объявила Собчак дурой за якобы «неправильное» написание названия столицы Украины, которое по требованию украинских националистов теперь звучит не как «Киев», а как «Кыйив».

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