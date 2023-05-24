«Собор» ПЦУ: цИрковники, задрав штаны, бегут за Ватиканом

24 мая, на следующий день после заседания Синода УПЦ, о котором мы уже писали, состоялся так называемый «архиерейский собор» ПЦУ. Почему их проведение почти совпало по времени, трудно сказать. Выскажем лишь зыбкое предположение, что ПЦУшники ожидали полного разрыва УПЦ с ее Матерью-Церковью и на сей случай имели некие заготовки решений, направленных на вовлечение канонической Церкви в свою шайку. Впрочем, гадать не будем: слава Богу, этого не произошло.

Поэтому единственной сенсацией епифановского сборища стало объявление о переходе его конторы на т.н. «новоюлианский» календарь. То бишь – отмечать православные праздники христопродавцы теперь собираются в соответствии с униатской «концепцией», склепанной по ватиканским лекалам.

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«Православная церковь Украины – самая популярная религиозная организация страны – сегодня утвердила полный переход на новый календарь. Ранее о таком же решении сообщила Украинская греко-католическая церковь», – сообщило информагентство ВВС – Украина.

Как всегда, по ВВС растрезвонили брехню (насчет «самой популярной религиозной организации»), но факт синхронного телодвижения с униатами – знаковый.

Вот что заявил по данному поводу «митрополит» ПЦУ Симеон (Шостацкий):

«Раньше говорили – польские (католические) и украинские (православные) праздники, а сегодня говорят – украинские и московские праздники. Новый календарь будет украинским, а остающиеся на старом – немножко на московском».

Напомним, это тот самый Симеон, дружбан Порошенко, который раньше состоял в канонической Церкви. А после томоса мгновенно (прямо по Есенину – «так хочется и мне, задрав штаны, бежать за комсомолом») – поскакал за этим самым сатанинским «комсомолом» (вместе с небезызвестным «митрополитом» Драбинко, их тогда было только двое) в объятья иуды Варфоломея и кондитерской гоп-компании…

Напомним также, что сей «владыка» даже набрался наглости судиться с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием за то, что тот запретил его в служении. Причиной было названо «оскорбление» достоинства. Ну о каком достоинстве можно говорить по отношению к иуде, всем понятно. Непонятно другое: почему до сих пор иуда, уже давно полностью влившийся в ряды политрасстриг, в УПЦ лишь запрещен к служению, а не исторжен из сана и не предан анафеме? (Впрочем, как и Драбинко). Как может каноническая митрополия позволять продажным мерзавцам сидеть на двух стульях, почему до сих пор нет анафемы? Такие вопросы уже давно волнуют православных верующих. Но священноначалие УПЦ на них не отвечает ни словом, ни делом…

Понять вышеупомянутую словесную загогулину Шостацкого, возможно, сразу смогут не все. Посему объясняем популярно: предатели Христа и Церкви, поддерживаемые Зеленским и его заокеанскими шефами, решили устроить «переходный период» перед полным перескоком на ватиканско-униатское летоисчисление. Типа входят в положение тех верующих, что привыкли к юлианскому календарю (по нему живет каноническая Церковь), дабы дать им шанс осознать свои «ошибки» и попривыкнуть к нововведениям. В принципе, это явление того же порядка, что и вся униатская обрядовость. Которая, как мы помним, была согласована с папским престолом во время Брестской унии 1596 года. В ней оставлялись православные облачения и восточная богослужебная традиция, чтобы «замылить глаза» каноническим верующим и исподволь подготовить их для преклонения перед «наместником Бога на Земле».

Примечательно, что ПЦУ – вроде бы «православная церковь», окормляемая вселенским патриархом Варфоломеем – слилась в едином порыве с УГКЦ. То есть налицо очередное – и очень яркое! – подтверждение плана мирового заговора против Православия, который уже изрядно набил оскомину, но, тем не менее, не сделался из-за этого нереальным.

Православные эксперты давно обсуждают этот план. А именно: сначала ПЦУ и УГКЦ (униаты), крышуемые госдеповским Зе-фигляром, делят на Украине сферы влияния и собственность, отобранную у УПЦ, затем, на втором этапе, вступают в «братское соитие», а на третьем – все отдают Ватикану. А фанарский Бармалей, ставший главным провокатором раскола, делается каким-нибудь высокопоставленным нунцием.

Но вернемся к «архиерейскому собору» ПЦУ. Проводился он в Трапезном соборе Киево-Печерской Лавры – великолепном храме, восстановленном из запустения усилиями УПЦ и конкретно наместника КПЛ митрополита Павла, ныне арестованного за критику зеленской своры. Это было уже не первое глумление над великой святыней. После незаконного разрыва минкультом договора аренды с УПЦ думенковская банда неоднократно проводила там свои «збиговыськи» («сборища», укр.) Провозглашала там «славу Украине» вместо «Христос воскресе!», как на нижеприведенном видео. Кстати, в этом коротком ролике наяву проступает вся сатанинская сущность ПЦУ.

«Это настолько отвратительно – видеть эту банду в Трапезном и Успенском соборах! – сказала «ПолитНавигатору» наша давняя знакомая, русская киевлянка и прихожанка Лавры Нина. – Я раньше, перед тем, как их отобрали у Церкви, бывала там на богослужениях. Мне так больно видеть там эту поганую шайку политических фарисеев. Вы только посмотрите на их, простите, морды!.. И до чего же они додумались: Рождество Христово ПЦУ будет теперь праздновать по западному обряду – 25 декабря; Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября; Крещение – 6 января; день святого Николая – 6 декабря. При этом несколько праздников, в частности Пасху и Троицу, ПЦУ будет и дальше отмечать по старому календарю. Какое двуличие и лицемерие… А ведь к ним на их «богослужения» не ходит почти никто. На великий праздник основателя Лавры – Феодосия Печерского – в Трапезном было три или четыре человека, вместе с попом. Вместо тысяч, как в предыдущие годы, когда храм был в ведении нашей святой Церкви…».

Майским заседаловом раскольники решили не ограничиваться. Они назначили продолжение своего «марлезонского балета» на июль. Зачем? Для принятия на нем нового устава ПЦУ. В нем, как сообщают инсайдеры, жестко прописываются практически диктаторские полномочия Епифана (Думенко). Интересно, что загодя, еще до «собора», в проекте решений было четко указано (п. 4): «Поддержать Предстоятеля ПЦУ…».

«Дело понятное, – комментирует эту информацию еще один наш знакомый респондент и прихожанин Лавры Олег. – Тарантулы в банке так и норовят прищучить друг друга. Они решили, что наступает пора, когда придется вовсю «мочить» соратничков, чтобы занять хлебные и начальственные места. Возможно, и сковырнуть нынешних «владык» с их тронов. Этого, скорее всего, и опасается Епифан, сам предавший своего учителя Филарета. Вот и пытается подстраховаться…».