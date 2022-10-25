Собственность украинских олигархов на освобождённых территориях рекоммунизируют

Война на Украине пошла по революционному пути.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Революционная война отличается от обычной с экономической точки зрения тем, что перемещается имущество. Кого-то вы лишаете собственности. Например, олигархов, поддерживающих киевский режим. Соответственно, это имущество должно попасть в чье-то распоряжение. Эти имущественные приобретения могут быть для российского государства колоссальными. И для региональных властей тоже. Соответственно, это перераспределение имущества и переструктурирование экономики.

Металлургические предприятия, принадлежавшие, например, Ахметову, перейдут сначала в собственность государства, а далее – стать частью политики выстраивания новых корпоративных структур, более эффективных с точки зрения международной конкуренции.