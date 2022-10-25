Собственность украинских олигархов на освобождённых территориях рекоммунизируют

25.10.2022  21:42 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Бизнес, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Война на Украине пошла по революционному пути.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Война на Украине пошла по революционному пути. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве...

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«Революционная война отличается от обычной с экономической точки зрения тем, что перемещается имущество. Кого-то вы лишаете собственности. Например, олигархов, поддерживающих киевский режим. Соответственно, это имущество должно попасть в чье-то распоряжение. Эти имущественные приобретения могут быть для российского государства колоссальными. И для региональных властей тоже. Соответственно, это перераспределение имущества и переструктурирование экономики.

Металлургические предприятия, принадлежавшие, например, Ахметову, перейдут сначала в собственность государства, а далее – стать частью политики выстраивания новых корпоративных структур, более эффективных с точки зрения международной конкуренции.

Что-то может приносить ренту государству. Это касается земельных участков, недвижимости. Большое количество имущества должно быть перераспределено в результате СВО. В этом ее смысл и необходимая логика, поскольку эта борьба является антифашистской и должна иметь практику, которая применялась в отношении всех, поддерживавших фашистские диктатуры в Европе», – сказал Колташов.

Он считает, что России предстоят новые преимущественные приобретения, поскольку Украина войдет в ее состав полным составом.

«Постмайданная власть вела дела олигархически. Этот тип хозяйствования предполагал не инвестирования, а извлечение капитала. Это модель эксплуатации богатств бывшей советской Украины должна будет измениться на более современную и экономически правильную модель, предполагающую вложение капиталов, развитие, а не извлечение денег», – заключил Колташов.

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