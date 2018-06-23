23.06.2018, Москва, Анастасия Самойлова
  293 просмотров
Выборы, Политика, Россия

Собянин опасается второго тура на выборах мэра Москвы


Штаб Сергея Собянина на предстоящих выборах мэра Москвы будет делать все, чтобы разобщить противников действующего градоначальника и не допустить возможности второго тура.

Об этом член Общественной палаты РФ Георгий Фёдоров заявил в ходе конференции, где левые силы обсуждали участие в выборах мэра Москвы и поддержку единого кандидата Вадима Кумина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Мэрия очень хорошо пользуется тем, что манипулирует людьми, протестными группами и гражданами, которые против. Она делит по политическим и социальным мотивам, сталкивает экологов с теми, кто против платной парковки, сталкивает соцгруппы, которые в одном районе борются между собой.

Власть чувствует только силу. Она реагирует только на то, когда есть массовость и организованность, есть непримиримость требований и воля к достижению этих требований», – сказал он.

«Мы все знаем, что эти выборы неэлекторальны, Собянин не будет предлагать какую-то программу. У них задача – отмобилизовать максимальное количество бюджетников, тех людей, которые зависимы от них и, тем самым, сделать результат.

Вторая их задача – чтобы оппозиционное Собянину движение, все группы и активные люди не пришли на эти выборы. Мы все помним, что на прошлых выборах Собянин еле-еле вышел во второй тур. Сейчас у них задача сделать так, чтобы второго тура не было», – отметил Фёдоров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть