23.06.2018, Москва, Анастасия Самойлова

293 просмотров

Собянин опасается второго тура на выборах мэра Москвы

Штаб Сергея Собянина на предстоящих выборах мэра Москвы будет делать все, чтобы разобщить противников действующего градоначальника и не допустить возможности второго тура.

Об этом член Общественной палаты РФ Георгий Фёдоров заявил в ходе конференции, где левые силы обсуждали участие в выборах мэра Москвы и поддержку единого кандидата Вадима Кумина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Мэрия очень хорошо пользуется тем, что манипулирует людьми, протестными группами и гражданами, которые против. Она делит по политическим и социальным мотивам, сталкивает экологов с теми, кто против платной парковки, сталкивает соцгруппы, которые в одном районе борются между собой.

Власть чувствует только силу. Она реагирует только на то, когда есть массовость и организованность, есть непримиримость требований и воля к достижению этих требований», – сказал он.

«Мы все знаем, что эти выборы неэлекторальны, Собянин не будет предлагать какую-то программу. У них задача – отмобилизовать максимальное количество бюджетников, тех людей, которые зависимы от них и, тем самым, сделать результат.

Вторая их задача – чтобы оппозиционное Собянину движение, все группы и активные люди не пришли на эти выборы. Мы все помним, что на прошлых выборах Собянин еле-еле вышел во второй тур. Сейчас у них задача сделать так, чтобы второго тура не было», – отметил Фёдоров.