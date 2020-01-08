События в Иране ударят по украинской гривне

08.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Напряжение в Персидском заливе может привести к росту цен на нефть, выходу инвесторов из рисковых активов и падению курса гривны.

Об этом в своем блоге пишет депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дубинский, который до избрания в парламент специализировался на экономической тематике, считает, что иранский кризис повлияет также на ситуацию с украинскими облигациями внутреннего государственного займа.

«Война в Персидском заливе это рост нефти и другого сырья, а также выход инвесторов из рискованных активов. Пирамида ОВГЗ – всё? Интересно, каким будет курс гривны, если начнётся выход инвесторов из рисковых активов? И, если курс гривны будет падать, хватит ли, наконец, нашим руководителям смелости сменить руководство НБУ и Минфина, которые завели страну в облигационно-курсовой тупик?», – пишет Дубинский.

Ранее украинский экономист Юрий Гаврилечко заявил, что на небольшое укрепление курса гривны в прошлом году повлияла продажа ОВГЗ, что принесло спекулятивную валюту в украинскую экономику.

«В страну зашла валюта. Валюта, которая не используется для производства товаров и услуг. За счет снижения налоговых поступлений правительство вынуждено тратить гривны, которые оно получило после продажи ОВГЗ, на финансирование расходных статей бюджета, потому что не имеет внутренних поступлений», – отмечал эксперт.

А бывший министр экономики Виктор Суслов заявлял, что политика, которую проводит правительство страны, может привести к серьезному финансовому кризису на Украине, и первые признаки его уже проявляются.

Также Суслов отмечал, что власти Украины закрывают бюджетные дыры, наращивая объемы выпуска Облигаций внутреннего государственного займа под все более высокие проценты. Курс гривны сдерживается искусственно, уже со второго квартала 2020 года украинская валюта начнет падение.