В Молдове перегрызлись пророссийские партии

Алексей Логофет.  
27.07.2023 12:38
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Оппозиция, Политика


Одна из лидеров запрещённой в Молдове партии «Шор» Марина Таубер подвергла резким нападкам Партию социалистов, исполнительный орган которой возглавляет экс-президент Молдовы Игорь Додон.

«ПСРМ – политический труп, о котором мы вспомним, когда будем писать книгу о том, как не довести страну до разорения», – цитирует Таубер телеграм-канал «КП в Молдове».

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Одна из лидеров запрещённой в Молдове партии «Шор» Марина Таубер подвергла резким нападкам Партию...

Она обвиняет социалистов в том, что они долгое время были левым крылом правящей в Молдове партии Майи Санду «Действие и солидарность».


«Внутри ПСРМ идет перманентная борьба за деньги, украденные социалистами», – утверждает политик.

По ее словам, именно в этом причина массовых случаев ухода людей из Партии социалистов.

«Наша команда не считает вас коллегами или партнерами. ПСРМ больше не существует. Вы потеряны, вы останетесь только в истории», – резюмировал Таубер.

Как писал «ПолитНавигатор», накануне Партия социалистов распространила заявление, в котором обвинила партию, возглавляемую «беглым осуждённым преступником Иланом Шором», в массовой скупке депутатов, мэров, местных советников и руководителей территориальных организаций ПСРМ, которые заявляют о переходе в партию «Возрождение» – сателлит партии «Шор». В партии «Возрождение» эти обвинения отвергли.

В условиях установления прозападного диктаторского режима Майи Санду наиболее нежелательный сценарий – это конфликт между двумя ведущими оппозиционными силами, выступающими за нормализацию отношений с Россией. К сожалению, лидеры молдавской оппозиции пошли именно по этому пути.

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