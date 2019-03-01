Социолог-майданщик: Небольшая мобилизация Юго-Востока сорвет планы Порошенко

01.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Большая часть украинского общества обвиняет Майдан в проблемах, с которыми столкнулась Украина после 2014 года

Об этом, ссылаясь на украинских социологов, пишет журнал “Український тиждень”.

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По словам директора Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Ирины Бекешкиной,сегодня имеет место разделение Украины на условный Юго-Восток и Северо-Запад, но, по ее словам, “пророссийских граждан остается 20-25%”.

В свою очередь директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто советует не забывать, что изменения в настроениях зависят от территории, где проводится опрос.

Он утверждает, что на сегодня на гипотетическом референдуме о вступлении в НАТО с небольшим преимуществом украинцы поддержали бы вступление в НАТО, но предостерегает от быстрых и необдуманных шагов.

«Большая часть Юга и Востока против вступления. Я не раз писал, что меня беспокоит идея Порошенко провести референдум. Это опасно тем, что небольшая мобилизация на Востоке и Юге может привести к провалу. А для Украины вступление в НАТО важно по понятным причинам », – отметил социолог.

Также он добавил, что количество людей в обществе, которые негативно оценивают Майдан, остается достаточно стабильным, а в некоторых регионах даже растет.

“В 2015-м Майдан назвали «борьбой за власть антироссийских, националистических сил при поддержке западных спецслужб» 22% населения. Почти 59% считало его «народным протестом в поддержку европейского пути развития. По словам Паниотто, сейчас есть новые результаты этого опроса. Они свидетельствуют о том, что ситуация осталась вообще стабильной, но иногда ухудшается. Например, на Харьковщине и Одесской области почти половина населения поддерживает тезисы российской пропаганды.

Ирина Бекешкина, в свою очередь, отмечает, что большая часть общества обвиняет именно Майдан в дальнейших событиях, в частности аннексии Крыма и войне. По ее словам, особенно это касается тех, кто и раньше не поддерживал протесты”, – передает журнал слова социологов.

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