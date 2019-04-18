Социолог рассказал, чем русские отличаются от украинцев

18.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Для русских ценность государства зачастую важнее, чем ценность человека, что имеет негативные последствия для украинцев.

Такое мнение в интервью “Украинской правде” высказал замдиректора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха, отвечая на вопрос, отличаются ли украинцы от русских.

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“Понятно, да. В положительную сторону – мы больше индивидуалисты. Для русских ценность государства выше ценности человека. Но это имеет и негативные последствия для нас. Русские в любой момент, если для них найти правильный лозунг, могут многое отдать ради этатистской идеи, ради государства. Мы ради нее не хотим отдавать все. В этом смысле мы готовы к европейской жизни”, – сказал социолог.

Он также отметил, что у России есть опыт имперского правления.

“Поэтому они могут создавать, так сказать, более “стабильную” атмосферу в обществе”, – добавил Головаха.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, соцопросы, проводимые уже без учета мнения жителей ЛДНР и Крыма, показали, что 51 процент украинцев считают русских братских народом, при этом 26 процентов сказали, что считают украинцев и русских одним народом.

Кроме того, с ноября 2018 года доля украинцев, хорошо относящихся к России, выросла с 48 до 57 процентов.