Социолог рассказал, есть ли у Порошенко шансы во втором туре

16.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Во втором туре выборов президента Украины, которые пройдет 21 апреля, действующий глава государства Петр Порошенко с высокой степень вероятности проиграет комику Владимиру Зеленскому.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

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Он прокомментировал недавние данные соцгруппы “Рейтинг”, согласно которым во втором туре Зеленский получит 71% голосов.

“Я думаю, что стоит ожидать чуть ниже результаты у Зеленского. Потому что он так или иначе себя проявляет, и это приводит к уменьшению его рейтинга. Но если не произойдут никакие радикальные события, которые смогут привести к резким изменениям, то я не вижу больших шансов на победу у Порошенко. Он уже вряд ли может изменить ситуацию”, – сказал Паниотто.

Также он рассказал, что КМИС проводил исследования после первого тура, как в дальнейшем будет голосовать электорат всех остальных кандидатов.

“Почти все избиратели Юрия Бойко и Александра Вилкула проголосуют за Зеленского. Только 10% электората Юлии Тимошенко планировали проголосовать за Порошенко, примерно 40% – за Зеленского, другие не придут. Электорат Гриценко может дать голоса Порошенко – это почти 30% избирателей Анатолия Степановича. Но столько же будут голосовать за Зеленского. И половина сторонников Игоря Смешко также проголосуют за действующего президента. Вот и все, на что он может рассчитывать”, – отметил социолог.

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