Социолог: Украина расколота, но пророссийские силы не победят

15.08.2020, Киев, Ольга Козаченко

После 2014 года пророссийские настроенные избиратели Украины остались в меньшинстве.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время заявил заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

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«Даже если шансы пророссийских политиков сейчас растут (а скорее реконфигурируются внутри своих 30%), то абсолютного большинства они уже иметь не будут. Если до 2014 года Украине были свойственны колебания между 40% прозападной и 60% пророссийской аудитории, что находило свое отражение и в парламенте, то сейчас представительство пророссийских сил в Раде уже ограничено 25−30%. Они, конечно, будут влиять на формирование политики, но уже не так принципиально. Вектор определился», – говорит социолог.

Также он обращает внимание, что в украинском обществе за последние два-три года появилась однозначная усталость от войны, чего не наблюдалось поначалу.

«Сейчас же именно усталость подвигла большинство в стране выбрать президентом Владимира Зеленского. Его выбор – не результат маятника, который работал в череде предыдущих президентов, когда прозападного сменял пророссийский. Зеленский однозначно не пророссийский президент, я не устану это повторять. Он – результат некоего вынужденного общенационального компромисса усталости», – отмечает Головаха.

При этом он признает, что Украина остается расколотой страной.

«Притом что около 70% украинцев смотрят в сторону Запада и считают Россию агрессором, мы все еще разделенное общество, а война эти линии раздела только усугубляет. Разделенное по региональному признаку, по вопросу языка, идеологически разделенное. Разделенное вопросом, что же делать с оккупированными Россией территориями на востоке страны. Ведь примерно по 30% украинских граждан поддерживают каждое из решений: отказаться, завоевать, предоставить автономию.

Есть некоторые неприятные сигналы, что мы можем стать и обществом, разделенным религиозно, если ПЦУ не удастся пройти процесс своего формирования мирно», – предупреждает собеседник издания.

Правда, по отношению к жителям юго-восточных регионов у него уже нет категоричности относительно их прозападного настроя.

«Хотят ли жители востока страны в Россию? Скорее уже нет, многие из них понимают и разделяют направленность Украины на запад, но здесь вопрос не в «куда?», а в «как?», – сказал Головаха.

Он полагает, что радикально ориентированный только на одну часть Украины президент заведомо проигрывает и усугуб­ляет раскол.

Отметим, что уменьшение численности пророссийских избирателей на Украине объясняется также выходом утратой Украиной Крыма и ЛДНР, население которых в абсолютном большинстве было ультралояльным к России.

Как сообщал ПолитНавигатор, последний соцопрос показал, что сторонники декоммунизации и переименований названных в честь деятелей советской эпохи населенных пунктов оказались в меньшинстве, что вызвало возмущение экспертов-майданщиков.

Напомним, что в постмайданной Украине, как показал опрос Центра Разумкова, 61 % граждан Украины назвали русских и украинцев братскими народами. При этом 26% – одним народом.