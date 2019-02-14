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14.02.2019, Черновцы, Олег Хавич
 
Авторская колонка, Донбасс, Политика, Россия, Социология, Украина
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Социологическая шизофрения украинцев

Результаты свежих социологических опросов граждан Украины подтверждают, что надежды на прозрение этих людей беспочвенны — по крайней мере, до изменения политики России.

К такому выводу приходит украинский политолог Олег Хавич, авторскую колонку которого мы предлагаем вниманию читателей “ПолитНавигатора”.

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13 февраля украинские и многие российские СМИ опубликовали информацию о результатах опроса, проведенного провластными киевскими социологами (Фондом «Демократические инициативы» совместно с Центром Разумкова), под заголовком «Две трети украинцев готовы на компромиссы с Россией». Поскольку читать новости полностью у широкой публики не принято, в среде противников киевского режима массово появились комментарии типа «ага, майдауны прозрели». Я же предлагаю рассмотреть результаты более детально, чтобы убедиться: всё с точностью до наоборот.

Итак, пункт «Мир любой ценой, нужно соглашаться на любые компромиссы — с кем угодно и о чём угодно» поддерживает только 16,2% опрошенных — что меньше, чем приверженцев установления мира на Донбассе с позиции силы (17,8%). Компромиссы, но не всякие, считают допустимыми 51,2% респондентов — собственно, добавляя этот показатель к готовым на всё ради мира, социологи и получили более двух третей опрошенных «за компромисс», а в своём релизе и вовсе написали, что таких «почти 70%». Казалось бы, всё отлично — но дьявол, как всегда, в деталях.

Итак, единственный «компромисс», который поддерживают около половины граждан как в целом в Украине, так и на подконтрольной Киеву части Донбасса — возвращение ДНР/ЛНР в состав Донецкой и Луганской областей на довоенных условиях. При этом опрошенные считают неприемлемыми большинство возможных компромиссов, которые обсуждаются в публичном пространстве и предусмотрены Минскими соглашениями!

Итак, принятие закона о нейтральном и внеблоковом статусе Украины поддерживают 30%, закрепление в Конституции Украины особого статуса ОРДЛО — 29,6%, внесение изменений в Конституцию относительно предоставления русскому языку статуса государственного — 28,4%, прекращение блокады путей сообщения и восстановление торговли с ДНР/ЛНР — 27%, особые политические и экономические отношения ныне неподконтрольных территорий с Россией — 24,6%, формирование местной полиции, судов и прокуратуры в ОРДЛО исключительно из местных представителей — 17,3%, полную амнистию для всех участников боевых действий против украинских войск — 15,2%, проведение выборов на условиях которые требуют боевики (так в опроснике, на самом деле — на условиях Минских соглашений) — 12,6%. Отмечу, что два последних показателя ниже, чем количество готовых на любые компромиссы ради мира.

Собственно, в этом ничего удивительного: ведь согласно опросу,  72% граждан Украины убеждены, что конфликт на Донбассе является войной Украины с Россией. Такая оценка является более распространенной в Западном (91%) и Центральном (79%) регионах, на Юге подобное мнение разделяют 62%, а на Востоке — 47%. Даже мнение жителей подконтрольного Киеву Донбасса разделились практически пополам: 39% считают, что сегодня идет война Украины с Россией, а 40% — нет.

Мне могут возразить: что ты хочешь от людей, 63% которых, согласно опросу, получают информацию о происходящем на Донбассе из украинских телеканалов, и только 16% — из российских? Не хотел бы вдаваться в споры о сортах телевизионного вторичного продукта, но отмечу, что Украина ныне занимает первое место в мире по доступности широкополосного интернета, значительно опережая Россию. То есть получить информацию из сети достаточно просто даже в самой глухой деревне, особенно после внедрения украинскими мобильными операторами технологий 3G и 4G.

С моей точки зрения, жители Украины читают и смотрят только то, что им действительно нравится — просто потому, что создаваемый украинскими СМИ виртуальный мир отвлекает от нищенского существования. Отсюда и надежды на то, что ДНР/ЛНР каким-то чудесным образом «сгинут, как роса на солнце», и киевская власть вернётся в Донецк и Луганск, а также  превращение «евроинтеграции» фактически в новую религию.

Согласно результатам общенационального опроса общественного мнения, которые были презентованы 14 февраля в Киеве компанией GfK Ukraine, 53,9% респондентов считают важным, чтобы будущий президент страны продолжал европейскую интеграцию Украины. При этом на вопрос, есть ли позитивный эффект от сближения с Евросоюзом, 64,1% ответили, что они такого не ощущают.

Чувствующих позитив от движения в ЕС всего 18,4% — чуть больше, чем участников опроса, заявивших, что продолжение евроинтеграции будет решающим фактором при голосовании за кандидата в президенты и партию (17,8%). Вдумайтесь: более половины опрошенных добровольно хотят движения своей страны в направлении, от которого не ощущают позитива почти две третьих её населения, то есть они сами!

Поэтому одной лишь корректировкой информационной политики большинства украинских средств массовой информации в случае смены Порошенко у руля государства изменить ситуацию будет невозможно. Ведь если условные Тимошенко или Зеленский с целью улучшить жизнь подвластного населения сделают хоть какие-то шаги по направлению к компромиссам с ДНР/ЛНР или Россией, то сразу же окажутся под угрозой нового «майдана».

Как говорят политтехнологи, невозможно методами пиара решить проблему, требующую административных действий. Ни одни призывы к адекватности из Москвы и Донецка с Луганском не будут услышаны, пока они не будут подкреплены операциями «принуждения к миру». Причём речь не идёт о повторении Иловайского или Дебальцевского котлов: достаточно за каждое нарушение режима нарушения огня со стороны украинских военных выбивать их из одного населённого пункта. Поскольку пока такой ответ представляется фантастическим, жители Украины и дальше на полном серьёзе будут считать «компромиссом»  возвращение ДНР/ЛНР в состав Донецкой и Луганской областей на довоенных условиях.

При этом, как сообщал “ПолитНавигатор”, по данным социологической компании Seetarget, более половины населения Украины готовы на мир любой ценой, включая отказ от неподконтрольных территорий.

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