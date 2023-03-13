София митингует за нейтральность Болгарии в конфликте на Украине

Оливер Галич .  
13.03.2023 19:33
  (Мск) , София
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Балканы, Болгария, Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, НАТО, Общество, Политика, Протесты, Россия, Сопротивление, Спецоперация, Украина


Сотни граждан вышли 12 марта на митинг в центре Софии, требуя полного нейтралитета Болгарии в вооружённом конфликте на Украине.

Участники акции также выступали против членства Болгарии в НАТО и ЕС, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сотни граждан вышли 12 марта на митинг в центре Софии, требуя полного нейтралитета Болгарии...

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Граждане, собравшиеся перед президентским дворцом, молились за мир, держали транспаранты с лозунгами: «Болгария – зона мира, мы не стреляем в наших братьев», «Снова Восточный фронт – но без нас», «Болгарским парням не место на бойне».

Болгарский физик-ядерщик Христо Лавчиев призвал власти не играть в войну, потому что, по его словам, «тот, кто играет в войну между НАТО и Россией, играет в Третью мировую войну».

Организаторами акции выступили «Болгарский национальный совет за мир» и организация «Свободная и мирная Болгария». Аналогичные митинги, хотя и менее многочисленные, состоялись 12 марта и в других больших городах Болгарии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», болгары поднялись на протест против сноса памятника Советской Армии в Софии.

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