София одобрила реабилитацию македонским премьером болгарских фашистов – оппозиция возмутилась

27.11.2020, Скопье, Алексей Топоров

Заискивающее интервью премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева болгарскому агентству BGNES вызвало сдержанную похвалу главы минобороны Болгарии, политика-националиста Красимира Каракачанова.

При этом оппозиционная македонская партия ВМРО-ДПМНЕ считает, что премьер и его клика продают национальные интересы страны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Еще два месяца назад было невозможно услышать то, что говорит Заев о нашей общей истории сегодня, – удовлетворенно отметил Каракачанов. – Хочу его поздравить. Он проявил мужество, поэтому его критиковали политические оппоненты. Маленький шаг в правильном направлении», – сказал Каракачанов.

При этом болгарский министр обороны подчеркнул, что Болгарии нужны не слова интервью, а письменные гарантии.

«Кто угодно может сказать что угодно, и это может быть документом для СМИ, но он не является соглашением между двумя странами, – наставительно отметил Красимир Каракачанов. – Болгарии нужно новое соглашение или подписанный протокол, дающий очень четкие гарантии».

В свою очередь, глава МИД Болгарии Екатерина Захариева заявила испанскому агентству EFE о том, что Болгария будет блокировать начало переговоров между Северной Македонией и ЕС до тех пор, пока «ненавистнические высказывания обо всем, что является болгарским, не прекратятся в соседней стране».

«Проблема с историей заключается в том, что неправильная трактовка и ложное толкование событий и фактов имеют прямое влияние и порождают язык вражды и негативную кампанию против болгар и Болгарии, что для нас неприемлемо, – настаивает Захариева. – Болгария никогда не отрицала право на существование македонского государства, его суверенитет и право называть их язык так, как они хотят.

Но все это не должно происходить с помощью лжи о том, как возникла эта нация. Также как признание аргентинцами и чилийцами того факта, что они говорят по-испански, не делает их менее аргентинцами и чилийцами».

При этом македонская национал-патриотическая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ отреагировала на интервью Заева идеей организовать автопробег протеста по столице страны Скопье, с целью «защиты последней линии обороны македонской идентичности».

«Мы призываем сограждан протестовать вместе с нами против национальной политики Зорана Заева и правительства, которое готово продать македонские национальные интересы…

Организуя эту акцию, мы хотим мирно выразить протест против намерения правительства и Заева торговать нашим языком, людьми, идентичностью и историей», – говорится в заявлении ВМРО-ДПМНЕ.

По иронии судьбы партия, которой принадлежит министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов, носит название ВМРО-БНД. Обе партии борются за наследство исторической ВМРО (Внутренней македонской революционной организации), боровшейся против Югославии и воссоединение населенной преимущественно болгарами Вардарской Македонии (по итогам Второй Балканской войны доставшееся Югославскому королевству) с Болгарией.

Однако серьезный водораздел между двумя частями болгарского народа произошел в годы Второй мировой войны, когда Болгария, будучи союзником Третьего Рейха, оккупировала Вардарскую Македонию и юго-восточную часть Сербии (в интервью для BGNES зоран Заев назвал болгарских фашистских оккупантов – «администраторами»). В то время как местные болгарские патриоты присоединились к антифашистскому сопротивлению.

1941 год. Болгарские “администраторы” идут маршем по югославской (Вардарской) Македонии

По окончанию войны, эти земли были возвращены уже социалистической Югославии, где из местных болгар власти начали создавать македонскую нацию по украинскому и белорусскому образцам.