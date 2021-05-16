София Ротару, помогающая боевикам АТО, решила навариться на Крыме

16.05.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Уехавшая на Украину из Крыма певица София Ротару продает свою гостиницу в центре Ялты за 23 миллиона евро. Об этом пишет «МК в Крыму», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание отмечает, что первоначальная цена была заявлена в 25 миллионов, но вскоре была снижена. Гостиница, построенная на месте старинных купален 1897-го года, была в свое время отреставрирована Ротару за миллион долларов. Сегодня здание продается со всей мебелью и оборудованием, а такая высокая цена объясняется тем, что гостиница принадлежит лично певице и там же находятся ее апартаменты.

Крымский политик, бывший депутат Госсовета Сергей Шувайников в своем блоге раскритиковал непомерно высокую стоимость виллы Ротару.

«Имеет право. Только вот бывшие купальни, точнее землю под бывшими купальнями, стоимостью в миллионы, ей при украинской аннексии Крыма практически бесплатно подарили. Она вложила миллион, а сейчас хочет в 25 раз больше. А что получит государство? Ничего.. Бесплатно песню: «Ты ж меня обманула, ты ж меня подвела…». Талантам, да и не только им, можно все», – написал Шувайников.

Интересно, что после воссоединения Крыма с Россией Ротару перестала появляться на полуострове, а в одном из интервью заявила, что гордится тем, что живет в Киеве и попросила не считать ее крымчанкой.

Напомним также, что в 2015 году сестра певицы Лидия Хлябич в беседе с украинским изданием «Бульвар Гордона» заявила, что отдала в АТО машину «Нива» и 120 банок собственноручно приготовленного варенья. При этом, отвечая на вопрос журналистки о роли певицы, сестра сказала: «Она помогала деньгами».

При этом концертный директор певицы Сергей Лавров опроверг эту информацию.