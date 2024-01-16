Соглашение Киева с Лондоном – это бесполезный аналог «Будапешта» – экс-представитель НАТО в РФ

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанное ранее между Украиной и Великобританией – это очередное замыливание глаз. Украина в реальности получила очередной аналог неработающих «Будапештских соглашений», а не гарантии защиты.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вам было дано много гарантий – этот же «Будапештский меморандум», вам было обещано дать много оружия, после первого «Рамштайна», я помню, как радовались все, что было обещано, что перевернут землю и небо для Украины, потом ничего – ноль, и то же самое с ленд-лизом. Сначала все радовались, что все, это уже победа, уже президент его подписал, воля американского народа будет исполнена – и ноль, ничего. Потом пошли отговорки, убаюкивания, КГБшники стали вкидывать дезинформацию, это было потом раскручено вами, что это так, что это с 1 октября, да это невыгодно, это запасной ход, если республиканцы проголосуют против дальнейшей помощи – и так далее, и так далее, и ничего не получили. Это все обман», – отметил он.

«Я, когда увижу, тогда и буду дискутировать – на сегодняшний день я говорю: это еще один отвлекающий маневр, это еще раз убаюкивание вас, что все хорошо, сейчас будет помощь, сейчас они ответят, сейчас мы их разобьём, сейчас вы победите – давайте, ребята, не гундосьте», – заключил Табах.