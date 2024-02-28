Соглашение с Лондоном по безопасности больше защищает Британию, чем Украину – Золотарёв

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Многочисленные «соглашения о гарантиях безопасности», подписываемые Киевом со странами НАТО, не накладывают никаких реальных обязательств на Альянс – и являются лишь утешительной пустышкой для украинской публики.

Об этом заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня какая-то странная информационная палитра. США заявили, что не будут отправлять войска на Украину, другие страны – прям в очередь все выстроились, чтобы сделать это заявление.

Меня это натолкнуло на сравнение с другой очередью – подписать с Украиной соглашения о безопасности, которые мы штампуем, со всеми подписываем. Какая-то очень нехорошая параллель напрашивается», – сказал ведущий.

«Эти соглашения обязывают не больше, чем Будапештский меморандум. Да, они формализуют нынешнее сотрудничество, которое происходило и так. Это подсластитель горькой пилюли, что и с НАТО пролетим, и с ЕС выставлены недосягаемые горизонты. Что-то надо показать накануне тяжёлых решений. Ради чего гибли люди, уничтожена экономика – вот, соглашения», – пояснил Золотарев.

«Вон, почитайте соглашение с Великобританией. Там у Украины обязанностей больше, чем у Британии. А остальные… и итальянский министр обороны поспешил заявить, что это чисто декларативное соглашение, которое никаких обязанностей в части военной поддержки Украины не несёт. Вот, и вся безопасность», – добавил он.