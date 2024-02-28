Соглашение с Лондоном по безопасности больше защищает Британию, чем Украину – Золотарёв

Вадим Москаленко.  
28.02.2024 16:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 48
 
Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Многочисленные «соглашения о гарантиях безопасности», подписываемые Киевом со странами НАТО, не накладывают никаких реальных обязательств на Альянс – и являются лишь утешительной пустышкой для украинской публики.

Об этом заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многочисленные «соглашения о гарантиях безопасности», подписываемые Киевом со странами НАТО, не накладывают никаких реальных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Сегодня какая-то странная информационная палитра. США заявили, что не будут отправлять войска на Украину, другие страны – прям в очередь все выстроились, чтобы сделать это заявление.

Меня это натолкнуло на сравнение с другой очередью – подписать с Украиной соглашения о безопасности, которые мы штампуем, со всеми подписываем. Какая-то очень нехорошая параллель напрашивается», – сказал ведущий.

«Эти соглашения обязывают не больше, чем Будапештский меморандум. Да, они формализуют нынешнее сотрудничество, которое происходило и так.

Это подсластитель горькой пилюли, что и с НАТО пролетим, и с ЕС выставлены недосягаемые горизонты. Что-то надо показать накануне тяжёлых решений. Ради чего гибли люди, уничтожена экономика – вот, соглашения», – пояснил Золотарев.

«Вон, почитайте соглашение с Великобританией. Там у Украины обязанностей больше, чем у Британии. А остальные… и итальянский министр обороны поспешил заявить, что это чисто декларативное соглашение, которое никаких обязанностей в части военной поддержки Украины не несёт. Вот, и вся безопасность», – добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть