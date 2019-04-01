Выборы
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01.04.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Солдата ВСУ избили за испорченный бюллетень

Офицеры ВСУ избили украинского военнослужащего, который в пьяном виде демонстративно испортил избирательный бюллетень в ходе выборов президента Украины.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что несмотря на заявления командования «ООС» об отсутствии нарушений в ходе голосования военнослужащих, выборы в зоне проведения операции не прошли без инцидентов.

«На специальном избирательном участке на территории 54-й механизированной бригады военнослужащий одного из подразделений, находясь в состоянии алкогольного опьянения, демонстративно испортил бюллетень, в результате чего произошел конфликт с офицерами. Ситуация получила развитие за территорией пункта голосования, где военнослужащий был избит группой офицеров», – рассказал Яков Осадчий.

По его информации, после инцидента бойца доставили в лечебное учреждение с травмами средней степени тяжести.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинским военнослужащим, находящимся в зоне «ООС», запретили общение с представителями СМИ на период проведения президентских выборов на Украине.

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