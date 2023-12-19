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Украинские солдаты, находящиеся на линии фронта, нуждаются в психологическом лечении и нуждаются в ротации. Но заменить их некому, а насильственная мобилизация не решает вопрос.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил офицер ГУР МО Украины Вадим Пилигрим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас идет так, как идет – не очень хорошо. Нужно менять личный состав, парней нужно менять. Я имею в виду переводы в тыл, на отдых, на переподготовку, восстановление. Это нужно, понимаете, потому что там все очень устали. Эмоционально устали, психологически. Нужно психологически лечить парней. Это проблема, потому что на месте некем заменить людей. То, что сейчас ТЦК ходят по всем дворам, по всем торговым центрам, людей забирают – это, может, и классно, но это не решит вопроса», – заключил Пилигрим.