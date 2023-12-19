Солдатам ВСУ срочно требуется психологическое лечение, но заменить их некому – офицер ГУР

Анатолий Лапин.  
19.12.2023 17:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 294
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские солдаты, находящиеся на линии фронта, нуждаются в психологическом лечении и нуждаются в ротации. Но заменить их некому, а насильственная мобилизация не решает вопрос.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил офицер ГУР МО Украины Вадим Пилигрим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские солдаты, находящиеся на линии фронта, нуждаются в психологическом лечении и нуждаются в ротации....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Сейчас идет так, как идет – не очень хорошо. Нужно менять личный состав, парней нужно менять. Я имею в виду переводы в тыл, на отдых, на переподготовку, восстановление. Это нужно, понимаете, потому что там все очень устали. Эмоционально устали, психологически.

Нужно психологически лечить парней. Это проблема, потому что на месте некем заменить людей. То, что сейчас ТЦК ходят по всем дворам, по всем торговым центрам, людей забирают – это, может, и классно, но это не решит вопроса», – заключил Пилигрим.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть