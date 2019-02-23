Солдаты ДНР рассказали о своем Сталинграде

23.02.2019, Донецк, Александр Гусар

Во время освобождения окрестностей Дебальцево армией ДНР в феврале 2015 года военнослужащие республики стали свидетелями геноцида мирных жителей украинскими «героями».

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказали военнослужащие ДНР Иван с позывным «Заяц» и Роман («Кобра»).

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«На тот момент, когда мы вошли в посёлок Восьмое Марта, там оставалось семь человек – те, кто не успели выехать. В посёлке было здание с подвальным помещением-бункером и там в основном были старики, те, кому некуда было ехать. Мы им помогали, чем могли.

Местное население относилось с уважением и были рады нам, потому что украинская армия применяла насилие. Много людей погибло тогда именно от их снарядов. По рассказам местных, украинцы хватали всех подряд, особенно мужчин, думали, что они все воевали, содержали их в подвалах, потом вывозили куда-то, много людей не вернулись до сих пор. Их судьба неизвестна», – рассказал «Заяц».

Военнослужащий Роман также рассказал о пережитом в боях за Углегорск, находящийся в 12 километрах от Дебальцево.

«После блокпоста, когда мы наткнулись на ВСУшников уже в самом Углегорске, мой командир попал в дом, где находились три-четыре украинца, их разделяла только стена. Всё происходило настолько компактно, буквально в радиусе 50-100 метров. И мой командир выжил, дал отпор, через окно бросил гранаты, как в каком-то боевике. Я горжусь, что у меня был такой командир, мы до сих пор общаемся, вспоминаем, как выжили.

В Углегорске была практически такая же ситуация, как в Сталинграде, когда близость войск была такова, что на одном этаже были наши, а на другом – немцы. Если кому-то рассказать, то могут не поверить. Но мы хорошо готовились, командиры чётко выполняли свои задачи. Мы чётко знали, как нам действовать в любой ситуации. Нас спасало то, что нас учили и качественно готовили к таким ситуациям», – поделился воспоминаниями «Кобра».

Напомним, в канун 4-й годовщины завершения Дебальцевской операции военнослужащий ДНР с позывным «Шекспир» поделился с корреспондентом «ПолитНавигатора» своими воспоминаниями о боях непосредственно за Дебальцево и о том, что происходило на дне Дебальцевского котла.