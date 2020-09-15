15.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Крым, Культура, Россия
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Солист «Бумбокса»: Ни при каких обстоятельствах не давать Крыму воду!


Украина ни при каких обстоятельствах не должна помогать «оккупантам» и возобновлять водоснабжение воссоединившегося с Россией Крыма.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последнее время опять остро встал вопрос, люди обсуждают в прессе ввиду с белорусскими и ещё с какими-то событиями, вопросы, которые совершенно однозначны (возобновление водоснабжения Крыма – прим. ред.) Они очень простые.

Есть государство Украина – оно часть мира, оно признаёт международное право. И есть очень чёткое и простое, лучше ещё не придумали, международное право, в котором всё чётко и ясно рассказано – где чьи границы, и кто что должен делать. И что проблемы оккупантов – это проблемы оккупантов.

Вот какая позиция, и она должна быть у всех одинакова. Нельзя подыгрывать тем, кто вас убивает», – сказал Хлывнюк.


Напомним, накануне в Москве сообщили, что материалы о действиях Украины по водной блокаде Крыма переданы Верховному комиссару по правам человека в ООН Мишель Бачелет.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее музыкант жаловался, что после майдана потерял большую часть российской аудитории.

В июле 2018 года «Бумбокс» провел концерт на границе с Крымом в поддержку украинского «активиста» Олега Сенцова, осужденного за попытку организации террористического акта на полуострове.

 

 

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