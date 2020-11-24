24.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Как только флаги ЛДНР поднимут над Киевом, все украинские «патриоты» и националисты отрекутся от своей прежней идеологии.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский телеведущий Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие люди в Германии осознали себя и поняли, что они ненавидели Гитлера, ровно 9 мая 1945 года. 9 мая 1945 года ни одного нациста в Германии нельзя было найти – весь народ «опомнился».

Как только флаги ДНР и ЛНР окажутся в Киеве – все киевляне и украинцы в один момент скажут: «Мы так ненавидели Степана Бандеру и Романа Шухевича, это просто ужас». Россия не признаёт ЛДНР, но вы не волнуйтесь, время придёт. Но мы зря признаём Украину, и мы зря признаём украинскую нацистскую власть», – отметил Соловьев.

Напомним, накануне в Москве заявили, что в период безвластия в США Россия имеет хорошую возможность для силового освобождения части Украины.