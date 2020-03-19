Соловьев пристыдил Россию за ситуацию с тестами для Сербии

19.03.2020, Москва, Елена Острякова

Известный российский журналист Владимир Соловьев возмущен тем, что РФ до сих пор не выслала Сербии партии тестов на короновирус.

Об этом он заявил сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня огорчило, что президент Сербии обращается к Китаю и просит его помочь, как брата. А мы-то чего им не поможем? Я бы вообще Сербию забрал. Что, мы не можем их обеспечить тестами, помочь с лечением? Все мы можем. Население небольшое, относится к нам замечательно», – сказал Соловьев.

На этой неделе Александр Вучич сообщил, что написал председателю КНР Си Цзиньпину письмо с просьбой о помощи и назвал его «братом». Сербия попросила КНР помочь с медикаментами и заказала пять миллионов защитных масок. Вучич также заявил, что европейской солидарности не существует. На просьбу о помощи откликнулись полмиллиарда киатйцев.