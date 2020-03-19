19.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Медицина, Политика, Россия, Сербия
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Соловьев пристыдил Россию за ситуацию с тестами для Сербии




Известный российский журналист Владимир Соловьев возмущен тем, что РФ до сих пор не выслала Сербии партии тестов на короновирус.

Об этом он заявил сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня огорчило, что президент Сербии обращается к Китаю и просит его помочь, как брата. А мы-то чего им не поможем? Я бы вообще Сербию забрал. Что, мы не можем их обеспечить тестами, помочь с лечением? Все мы можем. Население небольшое, относится к нам замечательно», – сказал Соловьев.

На этой неделе Александр Вучич сообщил, что написал председателю КНР Си Цзиньпину письмо с просьбой о помощи и назвал его «братом». Сербия попросила КНР помочь с медикаментами и заказала пять миллионов защитных масок. Вучич также заявил, что европейской солидарности не существует. На просьбу о помощи откликнулись полмиллиарда киатйцев.

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