13.01.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Политика, Россия, Сирия, США
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Соловьев рассказал, чего панически боится Трамп, но не боится Путин

В то время, как президент США, прилетая в «освобождённые» американцами страны, вынужден засекречивать своё пребывание, российский лидер Владимир Путин, прибывая в Сирию, свободно передвигается по Дамаску.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сколько лет американцы в Афганистане, а Трамп прилетает туда в обстановке страшной секретности и едет на американскую базу. Путин прилетает в Сирию и едет в Дамаск. Едет по городу среди людей.

Возникает вопрос: американцы боятся той страны, которую освободили. Поэтому не могут находиться ни в Афганистане, их президент не может себе позволить роскошь просто взять и проехать по улицам Кабула. Боятся страны, в которую 17 лет несут демократию – Ирак?

Не может Трамп прилететь и проехаться по улицам Багдада. А Путин спокойно приезжает и едет по улицам Дамаска», – заявил Соловьёв.

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