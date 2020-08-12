Соловьев требует депортировать или посадить участников замайданного митинга в Москве

12.08.2020, Москва, Михаил Рябов

Участники митинга в поддержку прозападной оппозиции, проходящего возле посольства Белоруссии в Москве, должны быть депортированы по адресу своей белорусской прописке, в случае же если это российские граждане – отвечать за подстрекательство к массовым беспорядкам и перевороту.

Об этом во время трансляции своего шоу на Youtube заявил российский телеведущий Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соловьев обратил внимание, что пикетчики выкрикивают лозунги «Сегодня Минск, завтра Москва», а также поддерживают участников несанкционированных акций в Хабаровске.

«Что мешает тем белорусам, которые там кричат, просто поехать в Минск? Вы хотите разрушить свою страну, а Москва вам с какого бока? Извините, мы не лезем в ваши внутренние дела, извольте не лезть в наши внутренние дела.

Поэтому – с этими вашими криками аккуратненько собрались и отправьтесь.

А если это кричат не белорусы – то те граждане что имеют в виду? Они отрабатывают заказы своих западных спонсоров? Это кто кричит? Это террористы, это экстремисты. Поэтому давайте аккуратненько тоже этих людей арестовывать, смотреть и разбираться», – сказал телеведущий.

Корреспондент, присутствующий на месте пикета, отметил, что там было несколько заводил, которые начинали выкрикивать лозунги, хлопать в ладоши, а толпа затем подхватывала это.