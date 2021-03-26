Соловьев зарифмовал дураком главу Зе-офиса

26.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Верх цинизма со стороны главы офиса президента Украины призывать к ужесточению ответственности за снайперский огонь на линии соприкосновения в Донбассе сразу после того, как украинский снайпер застрелил пожилого жителя ДНР.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ермак опять договорился до одной вещи, которая меня сильно возмутила. Он говорит, что на линии соприкосновения большое количество людей страдает от обстрелов снайперов, и нужно ужесточит ответственность снайперов. Ермак, у вас человек застрелил 71-летнего пенсионера в ДНР выстрелом в лоб! Вы начните, покажите, как это делается. Покажите прилюдно, как вы накажите вашего снайпера, который охотился на живые мишени.

Опять же, он договорился до того, что «вы знаете, я бы не говорил, что есть обострение или эскалация на линии фронта, но есть какие-то данные» и так далее. То есть: мы (украинская сторона – ред.) подтянули вооружение, мы выставили батареи, мы ведём обстрелы ежедневно. Ну, так чуть-чуть понарушали, а потом привержены. Мы Минские соглашения невыполняем, невыполняем, там два десятка законов приняли, нарушающие Минские соглашения, а потом опять привержены», – возмутился Мирошник.

«Послушайте, это виртуализация всего пространства, полный тупик, когда всё входит в абсолютно, виртуальное пространство, и когда у нормального, адекватного человека вращается голова. Он в принципе не понимает, что происходит и каким образом можно с этим сжиться вот с этими стандартами – так выполняем или не выполняем, есть стандарты или нет стандартов. «Да» значит «нет», или «нет» значит «да»? Это полное заведение в абсурд или полное заведение в тупик», – добавил представитель ЛНР

«Как только начнете понимать Ермака, вам другого дурака пришлют», – констатировал телеведущий Владимир Соловьев.

«Это я понимаю прекрасно, – ответил Мирошник. – Там этих дураков, на самом деле, целый пул. И мы достаточное количество видели».

«В связи с этим у нас на Донбассе огромное количество людей говорит – ребята, ну этот процесс пускай идет, пускай такие обездоленные, как я, ведут с ними переговоры. Только не надо в эту машинку втягивать судьбу четырёх миллионов людей, живущих на Донбассе», – подытожил луганский дипломат.