Сопротивление нарастает снизу – киевский политолог

29.04.2020, Киев, Игорь Петров

Сегодняшняя акция протеста предпринимателей у Кабинета министров Украины – не последняя, в ближайшие дни такие протесты и акции неповиновения будут проводить многие представители малого бизнеса.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива».

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«Протестующие выдвигают требование смягчения карантинных мер, которые в плане Кабмина предусмотрены на третьем этапе снятия карантина. Малый бизнес требует сделать это на 11 дней раньше чем даже первый этап – не с 12 мая, а с 1 мая. Сомневаюсь, что они добьются своего. Силы неравные. Протест носит спонтанный характер, он не поддержан ни олигархическими группировками, ни группами влияния, ни западными посольствами.

Не думаю, что предприниматели получат то смягчение мер с 1 мая которое они требуют, но какое-то компромиссное решение возможно будет. То, что будет точно – нарушение карантинных мер со стороны малого бизнеса. Рестораторы Киева планировали 2 мая провести джентльменскую протестную акцию возле офиса президента, открыть там временную летнюю площадку.

Рестораторы хотят, чтобы им разрешили открывать летние площадки. Думаю, такие нарушения будут у многих. То же самое будут делать фермеры и другие предприниматели. Думаю, в ближайшие дни мы увидим, как сопротивление снизу идет по многим направлениям. Оно пойдет как в виде таких протестных акций как сегодня, так и в виде накаливания обстановки в соцсетях и в виде неповиновения. Полиция будет занимать очень сдержанную позицию», – считает Рудяков.