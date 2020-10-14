Соратница Навального бежала из России из-за неудобных вопросов по «отравлению»

14.10.2020, Москва, Олег Кравцов

В деле вокруг «отравления» российского блогера Алексея Навального появилась новая скандальная подробность, связанная с его соратниками по так называемому Фонду борьбы с коррупцией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда».

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Издание напоминает, что во время инцидента в Омске рядом с Навальным находилась его соратница по фонду Мария Певчих.

«Теперь выяснилось, что отец Марии Константин Эдуардович Певчих значится владельцем компании с патентом «системы интрадермальной доставки вакцин» SKINPORT. Эта система, как следует из патентного описания представляет собой «одноразовую насадку на типовой шприц со встроенной микроструктурой полых кремниевых микроигл», которая «повышает продуктивность процедуры и не требует специальных навыков медработника».

Далее в патенте указано, что «эффективность использования такой технологии для вакцинации проверена клиническими испытаниями. То есть, фактически ее отец разработал безболезненный укол, не оставляющий следов и незаметный для пациента, который могут ставить не медицинские работники», – подчеркивает газета.

В свою очередь известный российский телеведущий Владимир Соловьев считает, что Певчих не могла не быть замешена, независимо от того было или отравление или нет. Также он добавил, что соратница Навального скрывается от российского следствия и не хочет отвечать на вопросы.

«Но зато мы же понимаем, что человек, который притворяется тайным руководителем дела расследования ФБК, прилетает из Лондона в Томск только для того, чтобы погладить Навальному рубашки. Выяснилось, что в этом состояла ее обязанность. Но зато это дает достаточные основания, чтобы оказаться на самолете, летящем в Германию. Якобы везла улики – бутылку. Но заметьте, как тема улик и бутылки куда-то делась, особенно из западных СМИ. Так что вопросов больше, чем ответов. И уж к Певчих вопросов точно уж очень много».

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